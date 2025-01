Les présentations et comptes rendus des rencontres sont en ligne !

Entre fin mars et début avril, les équipes d’Île-de-France Mobilités sont venues à votre rencontre. Ces rencontres avaient pour objectifs de vous présenter les évolutions du projet Bus Bords de Marne depuis la concertation préalable et de répondre à vos questions avant l'enquête publique, envisagée à l’automne 2024. 3 réunions et 1 rencontre voyageurs d’environ 2 heures ont été organisées, chacune faisant l’objet d’un focus détaillé sur un secteur géographique en particulier.

Retrouvez ci-dessous et dans la médiathèque toutes les présentations et comptes-rendus :