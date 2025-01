Projet connexe : découvrez le rapport d’enquête publique sur le projet du Pôle Val de Fontenay

Parmi les projets connexes du projet Bus Bords de Marne, le « réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay » a fait l’objet d’une enquête publique du 23 avril au 26 mai 2021. Fin juillet, la commissaire enquêtrice a rendu un avis favorable sur ce projet suite à cette enquête.

Cet avis favorable est assorti de quatre recommandations portant sur la coordination de l’ensemble des bâtiments voyageurs, l’étude et l’éventuelle réorganisation des parcours et arrêts des bus desservant le côté est du pôle, l’amélioration de la sécurité des quais du RER E et l’ajout de places de stationnement pour la dépose-minute.

Dans les prochaines semaines, les équipes d’Île-de-France Mobilités vont réfléchir aux suites à donner à ces recommandations et, début octobre, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités délibèrera sur la déclaration de projet du réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay. Le préfet sera ensuite amené à se prononcer sur l’utilité publique du projet.

Retrouvez toutes les informations sur le site du projet connexe.