Découvrez les aménagements prévus sur ce secteur, au stade des études préalables et présentés à la concertation préalable à l'hiver 2020-2021 :

À Chelles, le Bus Bords de Marne empruntera l’avenue du Maréchal Foch, entre l’avenue du Général et la place Gasnier Guy.

2 stations sont proposées sur ce linéaire de 900 m :

Maréchal Foch*

Chelles – Gournay RER

Une seule voie dédiée, située au centre de la voirie, sera créée en direction de la gare RER Chelles-Gournay (sens sud-nord). Dans le sens inverse, les bus circuleront dans la circulation générale.

Les aménagements dédiés aux bus permettront de faciliter la liaison vers la gare RER de Chelles-Gournay, de maintenir le stationnement et de conserver l’accessibilité aux commerces. Une piste cyclable bidirectionnelle est implantée au nord de la voirie.

Suite à la concertation préalable, des études préliminaires sont en cours de réalisation et visent à préciser et approfondir les aménagements du projet : la répartition des fonctionnalités sur la voirie et notamment le nombre de voies routières, l’emplacement précis des terminus et des stations, les modalités d’exploitation des bus, le nombre de voies routières et le fonctionnement des carrefours, l’insertion des continuités cyclables et piétonnes, la végétalisation le long du tracé, etc.

Sur ce secteur, Île-de-France Mobilités approfondira en particulier le positionnement des stations et s’attachera à préciser l’interconnexions du projet avec la gare de Chelles-Gournay afin d’optimiser les correspondances pour tous les modes (piétons, cyclistes, usagers des transports en commun).

* Le nom des stations est provisoire

** La présentation du projet sera actualisée lors de la finalisation des études préliminaires de Schéma de Principe