Le réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay

Le secteur de Val de Fontenay connaît une forte dynamique de développement à la fois en termes d’offre de transports et d’aménagements urbains. À l’horizon 2035, le pôle-gare de Val de Fontenay accueillera l’arrivée de nouvelles lignes de transports (ligne 15 du métro, tramway T1 et Bus Bords de Marne) et de nombreux projets urbains. À l’horizon 2035, la fréquentation du pôle-gare de Val de Fontenay devrait augmenter de 115 %. Un projet de réaménagement du pôle-gare est en phase d’études d’avant-projet (AVP) : il concerne les espaces à l’intérieur de la gare pour améliorer les circulations des voyageurs et les correspondances et les espaces aux alentours de la gare pour faciliter l’intermodalité (piétons, vélos, bus, métro, etc.).

Pour en savoir plus : https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/gare-reamenagement-gare-de-val-de-fontenay