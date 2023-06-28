Neuilly-sur-Marne / Gournay-sur-Marne

Découvrez les aménagements prévus sur ce secteur, au stade des études préalables et présentés à la concertation préalable à l'hiver 2020-2021** :

Sur cette partie du tracé, le bus Bords de Marne circulera sur l’avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne et la rue de Paris en limite communale de Chelles et Gournay-sur-Marne.

5 stations sont proposées sur ce linéaire de 2,2km :

Blancheville / Ville Evrard*

Maison Blanche*

L’Avenir*

Pointe de Gournay*

Rue du Port*

Les voies dédiées aux bus seront situées au centre de la voirie entre « Blancheville / Ville Evrard » et la « Pointe de Gournay », puis implantées du côté nord de la rue jusqu’à « Rue du Port » (l’implantation des voies dédiées aux bus au centre de la voirie sera étudiée lors des études préliminaires dies « Schéma de principe »).

Les aménagements permettront de desservir des projets urbains en développement, de traverser d’importants carrefours routiers et d’assurer un réaménagement urbain de l’entrée de Chelles.

Lors de la concertation préalable, la réduction du nombre de voies dédiées aux automobilistes était envisagée sur ce secteur selon deux options entre Blancheville-Evrard et Pointe de Gournay, avec l’objectif d’approfondir chacune d’entre elles dans les études suivantes :

deux voies dans le sens vers Paris et une voie vers Chelles,

une voie dans chaque sens.

À partir de la Pointe de Gournay, 3 voies attribuées aux automobilistes sont maintenues de manière à limiter les impacts sur la circulation routière.

Une piste cyclable bidirectionnelle est implantée au nord de la voirie.

Suite à la concertation préalable, des études préliminaires sont en cours de réalisation et visent à préciser et approfondir les aménagements du projet : la répartition des fonctionnalités sur la voirie et notamment le nombre de voies routières, l’emplacement précis des terminus et des stations, les modalités d’exploitation des bus, le nombre de voies routières et le fonctionnement des carrefours, l’insertion des continuités cyclables et piétonnes, la végétalisation le long du tracé, etc.

Sur ce secteur, Île-de-France Mobilités a notamment confirmé qu’au cours de ces études, seront examinés en particulier :

les impacts du projet sur la circulation routière, pour éclairer le choix d’aménagement qui sera, in fine, porté à l’enquête publique. Les collectivités locales seront étroitement associées aux réflexions sur ce sujet. Les aménagements proposés devront être cohérents d’un bout à l’autre du tracé, pour éviter l’apparition de « goulots d’étranglement »,

pour éclairer le choix d’aménagement qui sera, in fine, porté à l’enquête publique. Les collectivités locales seront étroitement associées aux réflexions sur ce sujet. Les aménagements proposés devront être cohérents d’un bout à l’autre du tracé, pour éviter l’apparition de « goulots d’étranglement », les principes de fonctionnement des carrefours, principaux points de congestion de la circulation routière, et, la définition de mesures d’accompagnement nécessaires sur les voiries à proximité de l’ex-RN34,

principaux points de congestion de la circulation routière, et, la définition de mesures d’accompagnement nécessaires sur les voiries à proximité de l’ex-RN34, l’implantation des voies dédiées aux bus entre les stations Pointe de Gournay et Rue du Port,

entre les stations Pointe de Gournay et Rue du Port, l’interconnexion entre le Bus Bords de Marne et la gare de Neuilly-Plaisance afin de faciliter les correspondances pour tous les modes (piétons, cyclistes, usagers des transports en commun).

* Le nom des stations est provisoire

** La présentation du projet sera actualisée lors de la finalisation des études préliminaires de Schéma de Principe