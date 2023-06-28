Découvrez les aménagements prévus sur ce secteur, au stade des études préalables et présentés à la concertation préalable à l'hiver 2020-2021** :

A Fontenay-sous-Bois et Le Perreux-sur-Marne, le « triangle » de Val de Fontenay est formé de l’avenue du général de Gaulle / de Lattre de Tassigny, de la rue Carnot et de l’avenue Louison-Bobet / bd R. Poincaré.

1 arrêt par sens est proposé sur ce linéaire de 1,8km :

Carnot* vers le terminus Val de Fontenay

Bobet* vers Chelles.

Le Bus Bords de Marne circulera en sens unique. Pour ne pas perturber la circulation routière, le projet prévoit 2 voies de circulation pour les automobilistes avenue du G. de Gaulle / de Lattre de Tassigny et L. Bobet / bd R. Poincaré, et 3 voies de circulation rue Carnot.

Une piste cyclable bidirectionnelle sera aménagée sur l’ensemble du triangle.

Entre le carrefour Carnot/Bobet et le terminus Val de Fontenay (avenue Louison Bobet), les bus circuleront dans la circulation générale, dans les deux sens.

Les aménagements dédiés aux bus faciliteront la correspondance avec le pôle de Val de Fontenay sans entraver l’accès à l’A86 pour les automobilistes et faciliteront la circulation au niveau du carrefour Carnot / de Lattre de Tassigny.

Suite à la concertation préalable, des études préliminaires sont en cours de réalisation et visent à préciser et approfondir les aménagements du projet : la répartition des fonctionnalités sur la voirie et notamment le nombre de voies routières, l’emplacement précis des terminus et des stations, les modalités d’exploitation des bus, le nombre de voies routières et le fonctionnement des carrefours, l’insertion des continuités cyclables et piétonnes, la végétalisation le long du tracé, etc. Sur ce secteur, Île-de-France Mobilités étudie les propositions alternatives recueillies lors de la concertation sur le positionnement précis du terminus au sein du pôle de Val de Fontenay afin de faciliter les correspondances pour tous les modes (piétons, cyclistes, usagers des transports en commun).

*Nom des stations provisoire

** La présentation du projet sera actualisée lors de la finalisation des études préliminaires de Schéma de Principe