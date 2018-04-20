Avis publiés

Bus

Aménagements dédiés au busArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Publié le

Bus dans le pire des cas, tram au mieux, Métrophérique en rêve pour les futurs générations

Contrairement à Bezons et quartiers proches des villes voisines qui demandent le tram au minimum….. Pourquoi d’autres villes d’IDF beaucoup plus éloignées de l’agglomération parisienne (urbanisé) ou e

Publié le

Et oÙ est passé le TRAM entre Seine ? et pourquoi aucun élus politique n’a t’il soutenu de Métrophérique entre Seine depuis le projet du grand Paris??

Pourquoi l’extension du projet T2 vers Bezons sur RD392 n'est-il plus d'actualité pour les 40 ans à venir? Est-ce dû à un conflit politique? ou d’un conflit sur le trajet finale du projet T2 entre les

Publié le

Publié le

projet

Projet qui arrive au bon moment et qui permettra d'améliorer notre quotidien, l'aménagement de l'entrée de la ville est indispensable je soutiens le projet à 100%.

Publié le

Inspiration du Passé Antérieur

La STCRP a exploité sur - 1 courte période, les trams 64&amp;66 du Pt de Bezons à la Porte de Champerret par le Pont de La Puce ( : Poussine en Vieux Français, rien à voir avec le parasite) &amp; à la

Publié le

Très bonne idée

En effet, les bouchons à l'arrivée du pont de Bezons sont tout autant insupportables et incontournables. Cette idée de créer une double voie bus au milieu de la route est vraiment une idée à laquelle

Publié le

Régression organisée

En promouvant le GPE-SGP, la Région se tire une balle dans le pied ; Le métrautomatique doit être abandonné au profit de transports ferrés locaux : du RER &amp; des trams FER = Ici, il y a la Grande C

Publié le

Un tram bien pensé

Le T2 peut être prolongé et des solutions pour palier aux problèmes de régularité de se dernier peut être mis en place - La semi automatisation de la partie ferroviaire du T2 afin de réduire le temps

Publié le

Projet intéressant mais...

Ce projet me semble intéressant bien que le prolongement du T2 me semblerais plus judicieux. En effet, l’expansion urbaine en cours et à venir sur Bezons va faire exploser le nombre de voyageur qui es

Publié le

Disparition Ligne 25 S

Bonjour, je viens de prendre connaissance ce matin à l'arrêt de bus Renoir que dans le cadre du projet Entre Seine qu'il n'y aurait plus de 25 S! Pourquoi n'en parlez vous pas sur votre site? Que prop