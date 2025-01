À l’intérieur du boulevard circulaire (RD344), dans le secteur « Intraring », le Bus EVE circulera sur l’avenue Hergé, la rue Morris et son prolongement. Il franchira les voies ferroviaires sur le pont Morris vers la gare routière de Chessy Sud puis continuera dans l’avenue Séramy. Il tournera ensuite en amont d’un premier carrefour (K0, actuellement rond-point Simone Veil) pour rejoindre l’avenue Schuman et franchira sur cette même avenue deux nouveaux ponts et un second carrefour (G).

4 stations* seront implantées sur cette séquence d’environ 3,9 km :

La station « Ariane », sur l’avenue Hergé, au niveau de la rue d’Ariane, desservira la ZAC des Studios et des Congrès, la ZAC du Centre Urbain du Val d’Europe, et permettra de rejoindre la gare Val d’Europe (RER A et gare routière) à environ 280m.

La station « Campus » permettant la desserte de la ZAC des Studios et des Congrès et de la ZAC du Centre Urbain du Val d’Europe – notamment du futur Campus côté Nord-Est de l’avenue Hergé

La station « Gare de Marne-la-Vallée-Chessy Sud » au sein de la gare routière sud de Marne-la-Vallée Chessy (correspondance avec le RER A et la gare SNCF)

La station « René Goscinny » située au Nord du carrefour avec l’avenue René Goscinny / Jules Verne. Cette station permettra notamment de faciliter les correspondances avec les lignes de bus desservant la gare routière de Chessy Nord.

Cette séquence prévoit le réaménagement des carrefours giratoires en carrefours en croix (K0, H1 et G) pour faciliter la traversée du Bus et garantir une meilleure lisibilité pour le cheminement des modes actifs, tout en limitant les impacts sur les automobiles.

En lien avec le développement de la voirie primaire portée par l’EPA une piste cyclable bidirectionnelle continue est prévue sur la rive Ouest des avenues Hergé et Schuman. Une piste cyclable unidirectionnelle et bilatérale est également envisagée sur l’avenue Séramy.

La continuité cyclable entre l’avenue Hergé et la gare de Chessy pourra s’effectuer par la nouvelle rue de la Planchette. Les aménagements cyclables sur ce tronçon seront définis en dehors du projet, dans le cadre de l’étude de programmation en cours par l’EPA France. En effet, la rue Morris est interdite à la circulation générale pour des raisons de sécurité, leur vocation étant dédiée à la circulation logistique et au passage des bus.

Des stationnements vélos (consignes sécurisées et arceaux) seront positionnés à proximité immédiate des stations.

* Les noms des stations sont provisoires.