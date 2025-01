Consulter les avis

Vous pouvez consulter sur cette page l’ensemble des avis déposés via le formulaire d’avis en ligne dont les auteurs ont accepté la publication.

Ces avis postés entre le 11 mai et le 26 juin 2015 n’ont été ni altérés ni supprimés et ils ont été pris en compte dans leur intégralité au même titre que les autres avis recueillis lors de la concertation. Ils ont alimenté le bilan de la concertation et contribueront à éclairer les études complémentaires et les prochaines phases du projet.

Les propos à caractère manifestement illicite sont rendus inaccessibles conformément à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Ils sont signalés par la mention « Cette observation a été modérée ».

Lire les avis

AVIS DU SYNDICAT DE TRANSPORTS DES SECTEURS III ET IV DE MARNE-LA-VALLÉE SUR LE PROJET DE TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE « ESBLY CHESSY VAL D’EUROPE »

26 Juin 2015

Saint-Thibault-des-Vignes, le 24 juin 2015

A l’attention de Sophie Mougard

Directrice Générale du STIF

39-41 Rue de Châteaudun,

75009 Paris

Affaire suivie par : A. Perret

Objet : Avis du Syndicat de Transports des secteurs III et IV de Marne-la-Vallée sur le projet de Transport en Commun en Site Propre « Esbly Chessy Val d’Europe »

Madame la Directrice,

Le Syndicat de Transport de Marne-le-Vallée (SIT) a été étroitement associé à l’élaboration du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) « Esbly Chessy Val d’Europe » et je vous en remercie.

Ce projet, dont la vocation est de relier les gares du RER A et de la ligne P, tout en desservant les pôles majeurs du territoire, est fortement attendu par les élus locaux car il permettra d’accompagner le développement urbain de la Ville Nouvelle en offrant un haut niveau de service aux usagers.

Les aménagements de voiries proposés permettront de favoriser l’ensemble des déplacements alternatifs dont les itinéraires cyclables et de renforcer l’intermodalité entre le futur TCSP et les autres modes de transports ferrés et bus.

C’est pourquoi, je ne peux qu’émettre un avis favorable sur le projet de DOCP qui a été soumis à la concertation car il relaie bien les enjeux portés par le SIT.

Je tiens, par ailleurs, à souligner la qualité du dispositif de concertation mis en place depuis le 11 mai 2015 et la qualité d’écoute du STIF sur ce projet lors des deux réunions publiques à Esbly et Serris auxquelles j’ai participé.

Concernant le tracé, je partage les préconisations du STIF sur les variantes à privilégier, à savoir :

– Aux abords de la gare d’Esbly : la variante « Hybride » permettant de desservir le Collège.

– Aux abords de Chessy Sud : la variante de tracé rouge via la rue Morris pour emprunter le pont existant.

– Sur le secteur du Val d’Europe : la variante de tracé jaune desservant le Centre Hospitalier via le Bd du Circulaire : il conviendra de s’assurer du retournement du bus au niveau du carrefour du Gours de la Gondoire et de la RD231.

Concernant le terminus du TCSP au Val d’Europe, j’attire votre attention sur l’enclavement de la réserve d’emprise pour une nouvelle gare routière sur la commune de Montévrain. C’est pourquoi, il serait opportun d’étudier la création d’une nouvelle gare routière le long du Cours de la Gondoire.

Enfin, concernant le Site de Maintenance et Remisage, je soutiens la proposition de le localiser au niveau du Dépôt d’Orsonville à Bailly-Romainvilliers, très proche du terminus.

Mes services se tiennent à votre disposition pour échanger sur ce projet.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués.

Sinclair Vouriot

Président du Syndicat de Transports

TRAFIC ROULANT ET NON ROULANT

19 Juin 2015

Je suis un habitant de Crécy la chapelle et j’emprunte la ligne Esbly gare de l’est depuis 8 ans.

La ligne P m’est d’une grande utilité car elle est plus régulière que le RER A.

Je constate depuis 2-3 ans un afflux d’usager qui se rendent à la gare en voiture, donc le parking sature vite en plus d’être en très mauvais état. De plus la sortie du parking aux heures de pointe est aussi problématique.

La ligne de bus propre entre Esbly et Val d’Europe est une très bonne idée, mais cela va augmenter le trafic de véhicule à la gare d’Esbly et aux environs; il faudra donc réfléchir à augmenter les places de parking aux abords de la gare d’Esbly.

LIGNE ESBLY VAL D’EUROPE

19 Juin 2015

Le projet me parait interessant pour la liaison vers Val d’Europe.

Cependant, je trouve qu’il serait particulièrement interessant aussi d’avoir une liaison ESBLY – ISLES LES VILLENOY- Lycée Courbertin. Actuellement les lycéens mettent plus d’une heure pour faire le trajet ISLES/Lycée alors que ce dernier est à 10 mn en voiture (et serais aussi à 10 mn en Bus!!)

JONCTION RER A / TRANSILIEN P

18 Juin 2015

Projet très intéressant surtout pour la jonction RER A / Transilien P.

Quand est-il du projet de prolonger le RER A à jusqu’à Esbly ?

BUS ESBLY VAL D’EUROPE

17 Juin 2015

Nous trouvons ça génial qu’un bus fasse le relais entre esbly montry (ou nous habitons) et val d’europe

ARRÊT IMPORTANT POUR NOUS L’ÉCOLE EIMLV

15 Juin 2015

C’est un projet important et le tracé est intéressant.

Un arrêt en haut de al côte d’Esbly, près du rond point de l’ancienne RN34

serait pour nous essentiel

Notre école privée bilingue est à 200m environ et le site Epide/District de foot/Ecole Internationale de Marne la Vallée (EIMLV) a besoin de cet attrait pour nos jeunes

les jeunes du district de foot auraient un moyen supplémentaire pour accéder au terrain flambant neuf

comme les jeunes de l’Epide et aussi le personnel de l’école Intenationale

Merci de prendre en compte notre existence pas loin de tous les projets d’aménagement de la future zone commerciale de carrefour market

BRAVO POUR CE PROJET !

15 Juin 2015

100 % POUR !!!

J’habite Montry depuis 24 ans et il EST TEMPS de pouvoir bénéficier d’une ligne en site propre avec une fréquence toutes les 8 minutes.

De plus, la liaison avec la ligne SNCF P est très judicieuse.

Encore Bravo et persévérer pour le bien de tous les habitants des communes alentour.

M. & Mme. MARCOS

LES GARES À DISNEYLAND

11 Juin 2015

Il est dommage que ce projet de gare routière sud à Chessy soit mis à mal par l’occupation du domaine public par le parc Disneyland. En effet, la place François Truffaut, dont la fonction est de desservir les gares TGV, RER et routières (sud et nord), est clôturée par Disneyland.

Les vigiles du parc imposent une fouille des sacs du public, y compris des usagers des transports en commun (un procès est d’ailleurs en cours).

Cela veut dire que les voyageurs des bus des gares Nord et Sud ne pourront pas prendre leur correspondance librement et devront se soumettre aux contrôles de leurs sacs…

VARIANTE À MAGNY LE HONGRE

10 Juin 2015

Ce projet est une excellente idée dans le contexte de saturation des moyens de transport locaux. Utilisant le réseau PEPS depuis plus de 10 ans pour prendre le RER vers Paris, je constate une dégradation des temps de trajets par la multiciplé des arrêts. A cela s’ajoute l’augmentation du trafic voyageur sur la ligne A. Si cette nouvelle ligne venait à aboutir je souhaiterais qu’elle puisse passer à Magny le Hongre pour permette à ses administrés de pouvoir avoir le choix d’utiliser la gare d’Esbly pour rejoindre la capitale. L’idéal serait un arrêt rue du Moulins.

OUI MAIS…… SOUS CERTAINE CONDITION

9 Juin 2015

Effectivement pour le développement des Bassins de vie est la facilité des connexions entre les différentes gares, cela aurait due être fait depuis longtemps. Mais un gros points noir notamment sur Esbly Ville très congestionné par le trafic routier cela pose plusieurs questions :

Qu’en est-il des modifications du paysage et des abords des habitations? Comment les modifications de circulation vont-elles modifier les parcours quotidiens, traversées, sécurité des piétons…? Qu’en est-il des stationnement? Ils sont déjà problématiques autour de la gare d’Esbly, comment cela va être géré ?

Une interconnexion par voie ferroviaire entre Meaux et Val d’europe aurait été beaucoup plus intelligent mais beaucoup plus chère….

LA DESSERTE DE COUPVRAY DANS LE TRACÉ

3 Juin 2015

J’approuve ce projet de bus en site propre Esbly-Val d’Europe, car n’ayant pas le permis de conduire, je n’utilise que les transports en commun pour mes déplacements, ou la marche, par conséquent, je suis très demandeuse de transports en commun qui fonctionneraient TOUS les jours de la semaine ainsi que plus tardivement en soirée …

En effet j’habite Coupvray, et utilise énormément la ligne de car 06, reliant Esbly à Chessy ou Val d’Europe selon les horaires… Cette ligne dessert bien Coupvray. Elle est très pratique, mais en dehors des périodes d’affluence de bonne heure le matin et en fin d’après midi, il n’y a qu’un car toutes les heures en journée, peu le samedi et pas du tout le dimanche et les jours fériés…

Ce qui pourrait être compensé par ce nouveau projet, qui lui, permettrait des déplacements sur des plages horaires élargies, y compris le dimanche, avec des rotations beaucoup plus fréquentes…

Encore faut-il qu’il desserve bien Coupvray !!!

Et là, ma réserve se situe au niveau de l’arrêt envisagé, car pour la plupart des habitants actuels de Coupvray, il semblerait qu’ils devront beaucoup marcher pour rejoindre ce seul arrêt garanti à Coupvray et prévu à proximité des Champs-Forts sur le tracé du projet, soit fort loin des habitations actuelles (j’ai bien compris que dans le futur il y aura là l’émergence d’un nouveau quartier, néanmoins ça ne change pas la problématique de la distance, pour le plus grand nombre… )

C’est pourquoi, en ce qui concerne le tracé à Esbly, je suis pour la variante avec un arrêt desservant le Collège Louis Braille, ce qui permettrait, outre aux collégiens, également à de nouvelles zones de cupressiens (éloignés de l’arrêt évoqué plus haut) de pouvoir rallier, eux aussi cette nouvelle ligne…

Par ailleurs, il va de soi qu’il faudra EGALEMENT maintenir la ligne de car n°6 en parallèle, car sinon les deux tiers de Coupvray ne seraient pas desservis en transport en commun et ce ne serait pas gérable …

Concernant le reste du tracé, je suis plutôt pour la variante du pont Morris pour la desserte du pôle d’échange de Marne la Vallée – Chessy…

La encore, j’espère que l’accès au RER A sera aussi rapide dans la future gare routière du pôle sud que dans la gare routière actuelle, mais qu’en sera t-il de l’accès à la gare TGV par le pôle sud ?

Pour finir, à Val d’Europe, je suis plutôt pour la desserte de l’hôpital via le boulevard circulaire, qui permet de bien desservir la station Val d’Europe du RER A et les principaux centres d’intérêts du secteur.

UN BUS ADAPTÉ AUX BESOINS

2 Juin 2015

Je pense qu’il grand temps qu’un réseau soit développé entre Val d’Europe et Esbly, afin de réduire le traffic (si possible) et de permettre aux usagers de gagner du temps. J’accueille des personnes à mon domicile via un site, et notamment des stagiaires, et ils mettent 1h pour faire 8km ! Parfois, ils n’ont même pas de train ou de bus pour aller travailler.

Merci de mettre ce projet en place au plus vite.

Nb : et de prévoir un système facilitant pour la circulation des bus devant la gare de Chessy, le développement des trains Ouigo ayant fortement perturbé la circulation.

CORRESPONDANCE

1 Juin 2015

On comprend parfaitement que cette ligne est la seule possibilité de construction importante sur la zone Montry, Coupvray, pour des futurs habitants qui n’ont pas d’avis à donner, ce sont ces promoteurs qui devraient financer. Pour les autres, les lignes de bus actuelles seront “rabattues” sur ce “gros débit” ce qui obligera à beaucoup de correspondances supplémentaires, quant aux pistes cyclables sur la montée d’Esbly bon courage.

Et si le site est propre, les bus le seront-ils (traction électrique ou gasoil?)

Ce type d’enquête est trompeuse, tout le monde trouve une bonne intention, et une réponse favorable, y aura t’il une station ? oui si nous retenons l’option A, et pour donner satisfaction à l’autre il y a l’option B, etc…et personne ne viendra contrôler le résultat pratique dans 15 ou 20 ans, personne ne reviendra en arrière s’il y a eu erreur. Le but de l’enquête c’est de faire passer l’idée du besoin, faire en communication accepter et faire croire au partage, chiche que les années de retard, les coûts dérivés (qui paye les pistes cyclables, les stationnements, les pertes d’équilibre des autres bus, …) ne seront jamais indemnisés aux populations dont les impôts auront financé les études et le com.

Pourquoi ne questionner que pour le lieu de travail? et tous les autres: jeunes, retraités, sans emploi?

BASSINS DE VIE MEAUX ET MARNE LA VALLÉE

26 Mai 2015

Une liaison Bus Meaux-Esbly-Val d’Europe.

Avec la création de cette ligne de bus Esbly-Val d ‘Europe, un aménagement de la ligne 17 du Pays de Meaux permettrait d effectuer une liaison Meaux-Val d ‘europe Bus, et répondre à la demande de déplacement entre ses bassins de vie.

la ligne 17 dessert actuellement Esbly- Isles les Villenoy- Vignely- Trilbardou; Trois communes membres de la Communauté du Pays de Meaux.

Un aménagement de cette ligne vers Meaux permettrait de répondre à la volonté du Syndicat et son projet d’accompagnement de développement urbain des territoires.

BOUCHONS À CHESSY

20 Mai 2015

J’emprunte un bus tous les jours avec pour Terminus la gare de Chessy, il y a de plus en plus de bouchons aux abords immédiats de la gare qui se sont aggravés ces dernières années à cause du nombre impressionnant de bus qui convergent vers cette petite gare. Rajouter une ligne de bus avec pour point d’arrêt Chessy ne fera qu’aggraver le problème. Il est clairement préférable de choisir la gare routière de Val d’Europe pour Terminus, qui est très fluide en comparaison.

CORRESPONDANCE ENTRE LES GARES DE CHESSY

18 Mai 2015

Comment se fera la correspondance entre les 2 gares routières Nord et Sud de Chessy,

sachant qu’il n’est plus possible de traverser librement le parvis piétonnier occupé par Disneyland ?

De même, les voyageurs du bus en site propre pourront-ils rejoindre les gares RER ou TGV en surface sans se faire fouiller par le parc ?

Comment ce nouveau projet envisage-t-il ce lien entre la nouvelle gare routière Sud et les autres gares de Chessy ?

PLUS DE VOITURE POUR SE RENDRE À ESBLY !!!

18 Mai 2015

Je suis Hongrémanienne depuis presque 10 ans, je travaille sur Paris comme beaucoup de personnes depuis quelques années, Je prends le train à Esbly depuis maintenant plus de 8 ans. Quand je suis arrivée sur Magny, je prenais le RER A pour me rendre sur Paris, mais face aux nombreux problèmes quotidiens de la ligne A (retards, pannes de matériel, grèves, presque tous les jours un soucis…), il me fallait absolument un autre moyen de transport pour aller sur Paris… Le train à Esbly qui relie Paris en 35 mn a été la solution ! Et il y a eu beaucoup d’améliorations depuis ces 3 dernières années (nouveaux trains qui ont remplacés les vieux gris, des trains ponctuels, du confort car les trains sont climatisés enfin etc…) Merci la SNCF et tous ses partenaires ! Ce projet de bus qui relie Esbly aurait dû voir le jour depuis longtemps, vu le nombre important d’usagers qui empruntent la ligne P (Meaux/ Paris Est) tous les jours et qui ne cesse d’augmenter. Et face aux nombreuses constructions qui ont vu le jour autour de Disney, même en roulant mal le RER A est complètement saturé. Le gros soucis quand même à Esbly est le stationnement aux abords de la gare, après 8h15 le matin, il est pratiquement impossible de se garer sur le parking de 300 places seulement, et beaucoup de rues autour de la gare sont passées en zone bleue (stationnement limité) alors que l’on pouvait s’y garer bien plus facilement avant. Vite que ce projet voit le jour, merci merci … Je n’aurai plus besoin de prendre ma voiture tous les jours (en plus du pass navigo il y a des frais d’essence…).

Nos communes se développent, il faut aussi des moyens de transports plus adaptés pour nos enfants, qu’ils puissent aussi se rendre sur les divers établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, campus, gymnases).

POUR DE MEILLEURS TRANSPORT MAIS AVEC DE LA LOGIQUE ET UN CONTRÔLE DES INVESTISSEMENTS

18 Mai 2015

Concernant le secteur Val d’Europe, il serait préférable que le bus fasse le tour par l’avenue de l’Europe puis l’hôpital pour finir par un terminus sur le RER Val d’Europe et non un terminus à l’hôpital. D’aileurs il serait bon d’envisager une gare routière a la gare RER Val d’Europe mais coté Montevrain pour cette ligne mais également les autres lignes partant par le sud de la gare (Lagny, Tournan, …) En choisissant ce tronçon (via la RD231) cela accélérera la mise en 2×2 voies de la RD231 par la même occasion.

Concernant le secteur Marne la Vallée – Chessy, la variante va la rue Morris est à privilégié de par le faible investissement a prévoir et du fait que les 2 variantes proposé sont identique mais pas au même prix.

Dans la réflexion en général il ne faut pas oublier que ce sont nos impôts qui sont principalement utilisé et qu’il ne sert a rien de faire de lourd investissements alors que les tracés d’infrastructure routière ont été déjà tracé depuis plus de 20 ans et qu’il faudrait dans un premier temps finir de les réaliser dans le meme style que la RD 231 entre Montevrain et Lagny (voie central réservé pour un futur “transport propre”

AVIS BUS SITE PROPRE

18 Mai 2015

Favorable sur le principe du développement de ce mode de transport.

Malheureusement, les zones d’activités ne sont pas toutes, loin de là, desservies par le tracé, ni a fortiori les bourgs. L’objectif recherché semble donc de privilégier la gare TGV, les zones commerciales du Val d’Europe (et heureusement de ce fait l’Hôpital et l’université judicieusement placés à proximité) … Pourquoi ne pas se servir du boulevard Circulaire pour tout ou partie du tracé ?

Une continuité du tracé vers la gare de Lagny via Montévrain et Chanteloup serait sans doute très opportun.

Intégrer lors des travaux du bus un aménagement pour les pistes cyclables serait également très positif.

SUR QUOI DONNER SON AVIS?

18 Mai 2015

Bonjour.

Les informations, en particulier cartographiques, données sur le site, ne permettent pas à chacun de se rendre compte de l’impact du projet sur la qualité de son lieu de vie. Or, comme vous le savez, les citoyens attachent une grande importance à cette question.

Chacun peut, en l’état, approuver globalement l’effort pour les transports en commun, valider un parcours de bus, et se prononcer sur l’emplacement des stations, s’il parvient à les situer exactement. Mais qu’en est-il des modifications du paysage et des abords des habitations? Comment les modifications de circulation vont-elles modifier les parcours quotidiens, traversées, sécurité des piétons…? Qu’en est-il des stationnement? Ils sont déjà problématiques autour de la gare d’Esbly, comment va être gérée l’augmentation des stationnements due à la jonction avec le RER et Disney Land?

Comment donc trouver des informations plus détaillées, et donner son avis avant le bouclage définitif du projet – pour préserver la possibilité d’influer sur son contenu?

PROJET EN DEMI-TEINTE

18 Mai 2015

Bonjour

Le projet favorisera certainement les déplacements collectifs de la futur urbanisation du plateau dans les dix ans à venir, mais il ne résout pas l’engorgement actuel du RD934 entre Crécy et Lagny.

La solution la plus simple dans un premier temps serait de supprimer le péage de Coutevroult sur la A4, favorisant ainsi son accès libre en limitant la traversé du RD934 par les véhicules se rendant dans la zone de Marne la Vallée. Ce qui vous permettrais dans un second temps d’optimiser les transports collectifs et les liaisons douces (pistes cyclables).

IL SERAIT INTÉRESSANT QUE LE TEMPS DE TRAJET VAL D’EUROPE – PARIS SOIT MEILLEUR QUE PAR RER A

18 Mai 2015

Il me semble que ce projet apporte un intérêt pour les habitants des communes du Val d’Europe, s’il permet un meilleur temps de trajet via la ligne Transilien P que par le RER A.

Reste à ce qu’il y ait des interconnexions efficaces entre véhicules personnels et bus, ou autres lignes bus PEP’s et ce nouveau bus.

AVIS + TRACÉ

13 Mai 2015

Je suis favorable à la création de cette nouvelle ligne de bus en site propre.

Pour la Phase 1, je suis pour la passage par le boulevard circulaire car plus proche de la Gare RER de Val d’Europe.

Pour la Phase 2, je suis pour le passage par le Pont Morris car moins onéreurx et pas d’installation spécifique à désservir sur cette zone.

Pour la Phase 5, je suis pour le passage par le Stade car il est permet de désservir également mieux le centre ville d’Esbly.

BUS

13 Mai 2015

il faudrait le prolongé jusqu’a meaux gare cela permettrait de soulagé les lignes de bus 19 et 69 qui vont a val d’europe et a chessy il y a un grand besoin car les lignes sont saturées

TRACÉ

13 Mai 2015

pourquoi parler de MONTRY alors que rien ne change pour ses habitants? aucune station n y sera creee. et ce sera toujours infernal de se rendre à magny le hongre par exemple ( correspondance à chessy pour revenir sur ses pas et toujours 2 bus et plus de 30 minutes de trajet alors que c est la ville d à coté.)

je travaille à magny le hongre . en voiture je mets 5 minutes et en bus plus de 30 !

je prefererais une piste cyclable de montry à magny sur la departementale 93 qui est particulierement dangeureuse.

ABSENCE DE STATION POUR DESSERVIR LE CREPS, L’EPIDE, L’ECOLOE INTERNATIONALE EIMLV, LA LIGUE 77 DE FOOTBALL ET LA FEDERATION CYCLISTE, SISES AU CHATEAU DE MONTRY

13 Mai 2015

Bonjour, sauf erreur de ma part, je note que sur les plans proposés à la concertation (et disponibles sur les sites internet), une station intermédiaire la zone de MLV-Chessy et Esbly ne soit pas envisagée pour desservir le château de Montry qui accueille de nombreux centres sportifs (CREPS, Ligue 77 de Football, Fédération du cyclisme) et d’éducation (EPIDE, EIMLV). Ces infrastructures générent habituellement un volume de trafic quotidien et exceptionnel (tournois sportifs) et l’insertion d’une station serait assurément un plus pour les populations concernées (dont certaines ne bénéficient pas forcément de transport individuel ou peuvent venir de loin). Y-a-t-il moyen de remédier à cet oubli et de proposer dès à présent l’insertion d’une station dans le tracé de la ligne ?

cordialement

BUS EN SITE PROPRE

13 Mai 2015

favorable à ce type de restant “propre” transport .

Offre une possibilité de relier la gare de l’Est avec Val d’Europe.