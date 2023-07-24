À quoi sert la concertation ?

La concertation préalable, organisée du 11 mai au 26 juin 2015 a constitué un premier temps d’information et d’échanges avec le public.

Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), support de la concertation, permet de présenter au public les grands enjeux du projet, à un stade encore amont dans les études.

La concertation a porté notamment sur les questions suivantes : Ce projet vous paraît-il opportun ? Que pensez-vous de ses caractéristiques principales (tracé, mode de transport, stations, etc.) ? Avez-vous des suggestions ?

Par ailleurs, le projet de bus en site propre Esbly-Val d’Europe, a présenté à la concertation plusieurs variantes de tracé, à Esbly, au pôle d’échange de Marne-la-Vallée – Chessy et sur le secteur du Val d’Europe. Le public a pu exprimer sa préférence au sujet du tracé, ce qui a permis d’éclairer la décision des porteurs de projet, au-delà des contraintes techniques inhérentes aux différentes options.

Les avis et les observations recueillis pendant la concertation participent à alimenter le projet et ont été retranscrits dans le bilan de la concertation. Ce document a été soumis à l’approbation du Conseil d’Ile-de-France Mobilités et a participé à l’orientation de la suite des études et à l’amélioration du projet afin qu’il réponde au mieux aux besoins des territoires et des usagers.

Cette démarche de dialogue et d’information se poursuivra jusqu’à l’enquête publique, lors de laquelle un projet beaucoup plus détaillé sera soumis à l’avis du public.