Des voies seront-elles créées pour les cyclistes ?

Des aménagements cyclables continus sont prévus sur l'intégralité de l'itinéraire du Bus EVE. Ils seront principalement sur trottoirs, et donc physiquement séparées de la chaussée. Enfin, le réaménagement des carrefours circulaires en carrefours à feux, plus urbains, offrira une meilleure lisibilité pour les cyclistes.

La continuité cyclable sera ainsi assurée sur l’ensemble du linéaire

Les itinéraires cyclables peuvent aussi se décliner sous la forme de piste cyclable unidirectionnelle, bande cyclable, zone 30, zone de rencontre ou aire piétonne.