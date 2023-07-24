Le nombre de lignes de bus et leur fréquence seront-elles diminuées ?

Une réorganisation du réseau de bus sera étudiée dans les mois à venir, elle permettra de définir les lignes qui circuleront sur le site propre et de réorganiser les autres lignes si besoin, afin de desservir le plus de voyageurs possibles tout en maintenant un service performant et efficace. La réorganisation du réseau de bus permettra :

d’optimiser la desserte bus

de favoriser le rabattement vers les autres modes (RER, Transilien…)

de limiter les doublons

d’optimiser les temps de parcours

de faciliter les correspondances

d’améliorer le service apporté aux usagers

de mettre en cohérence les transports en commun à l’échelle du territoire.

Cette réorganisation fait d’ores et déjà l’objet d’une réflexion qui se poursuivra dans les phases d’études ultérieures.