L’insertion de voies dédiées aux bus aura-t-elle des conséquences sur la circulation ? Les conditions de stationnement ?

Les impacts du projet du Bus EVE sur son environnement ont fait l’objet d’analyses au stade du Schéma de principe, qui seront approfondies dans les phases ultérieures des études. Au stade actuel des études, l’arrivée du bus en site propre aura un impact très limité sur l’offre de stationnement. Concernant les circulations :

sur l’ensemble du linéaire, les carrefours intégreront une phase spécifique (feu) permettant d’assurer la priorité du bus en site propre.

les voies dédiées aux bus pourront par ailleurs être mutualisées avec d’autres lignes de transport en commun sur certaines sections : cours de la Gondoire ; voie d’accès à la gare routière de Chessy-Sud ; avenue Paul Séramy.