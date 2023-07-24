Nouvelle ligneEsbly > Val d'Europe
Plusieurs tracés sont-ils étudiés ?
Publié le
Plusieurs secteurs ont fait l’objet de variantes de tracé, qui ont été proposées à la concertation préalable :
- À Esbly :
Variantes de tracé proposées lors de la concertation à Esbly La variante de tracé via le collège Louis Braille a été retenuesuite à la concertation. Tenant compte des avis, les études se sont poursuivies pour préciser celle-ci.
- Au pôle gare de Marne-la-Vallée–Chessy :
Variantes de tracé proposées lors de la concertation à Chessy La variante de tracé via la rue Morris a été retenuesuite à la concertation. Tenant compte des avis, les études vont maintenant se poursuivre pour préciser l’insertion du bus en site propre au pôle d’échanges de Marne-la-Vallée.
- Au Val d’Europe :
Variantes de tracé proposées lors de la concertation au Val d'Europe Le bus EVE desservira les communes d’Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris et Jossigny. La nouvelle ligne permettra la desserte de plusieurs équipements structurants et zones en développement. Elle s’insérera par ailleurs dans des territoires déjà urbanisées et desservira des gares fréquentées.