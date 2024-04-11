Quelles suites pour la concertation ?

La concertation préalable s’est déroulée du 11 mai au 26 juin 2015 avec l’organisation de réunions publiques, la diffusion de supports d’informations et la possibilité pour les habitants de donner leur avis par le biais de cartes T ou sur le site internet du projet.

L’ensemble de ces contributions a alimenté le bilan de la concertation, approuvé le 7 octobre 2015 par le Conseil d’Île-de-France Mobilités (ex STIF). La poursuite des études s’appuie sur les enseignements issus de la concertation, et sur un dialogue continu avec les acteurs-relais du territoire.

Les études se poursuivent jusqu’à aboutir à un projet détaillé (avant-projet) et à la constitution du dossier d’enquête publique. Une fois ces documents approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités, une nouvelle phase de consultation, l’enquête publique, pourra commencer et permettra au public de s’exprimer sur le projet de bus en site propre Esbly-Val d’Europe, afin de se prononcer sur son utilité publique.