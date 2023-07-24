Quels équipements trouvera-t-on dans les stations ?

Toutes les stations seront équipées d’un abri voyageur, de bancs et d’un système d’information en temps réel. Elles seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et offriront par ailleurs des stationnements vélos : arceaux pour l’attache des cycles en stations ; stationnements sécurisés Véligo aux terminus.

En fonction de la fréquentation attendue pour chaque station, le niveau d’équipement pourra varier.