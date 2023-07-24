Quels sont les bénéfices attendus du projet ?

Le projet de bus EVE permettra de :

accompagner le développement urbain du territoire en anticipant la création d’un transport en commun capacitaire desservant ces nouveaux quartiers

en anticipant la création d’un transport en commun capacitaire desservant ces nouveaux quartiers offrir un service de transport à haut niveau de service entre le bassin de vie de Meaux et le secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée

entre le bassin de vie de Meaux et le secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée assurer un maillage de qualité avec le réseau de transport structurant en permettant une liaison efficace avec les gares d’Esbly (Ligne P), de Marne-la-Vallée – Chessy (RER A et gare SCNF), et du Val d’Europe (RER A)

en permettant une liaison efficace avec les gares d’Esbly (Ligne P), de Marne-la-Vallée – Chessy (RER A et gare SCNF), et du Val d’Europe (RER A) desservir les équipements majeurs du territoire et les secteurs d’emplois de Chessy et du Val d’Europe (Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée, centre commercial du Val d’Europe, le parc Disney, le collège Louis Braille et son gymnase, le cimetière d’Esbly ; et futurs : écoles, pôles universitaires, centre des congrès, etc.)

de Chessy et du Val d’Europe (Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée, centre commercial du Val d’Europe, le parc Disney, le collège Louis Braille et son gymnase, le cimetière d’Esbly ; et futurs : écoles, pôles universitaires, centre des congrès, etc.) créer un service de transport rapide et fiable, accessible à l’ensemble de la population

Il offrira une alternative bien plus performante pour les usagers de la ligne de bus « Peps 6 » actuelle pour les trajets entre la gare d’Esbly et le RER A. Ses bus articulés offriront à tous, un haut niveau de service grâce à ce nouveau transport en commun rapide, fiable et régulier. Le projet offrira :