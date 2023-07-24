Nouvelle ligneEsbly > Val d'Europe
Quels sont les bénéfices attendus du projet ?
Publié le
Le projet de bus EVE permettra de :
- accompagner le développement urbain du territoire en anticipant la création d’un transport en commun capacitaire desservant ces nouveaux quartiers
- offrir un service de transport à haut niveau de service entre le bassin de vie de Meaux et le secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée
- assurer un maillage de qualité avec le réseau de transport structurant en permettant une liaison efficace avec les gares d’Esbly (Ligne P), de Marne-la-Vallée – Chessy (RER A et gare SCNF), et du Val d’Europe (RER A)
- desservir les équipements majeurs du territoire et les secteurs d’emplois de Chessy et du Val d’Europe (Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée, centre commercial du Val d’Europe, le parc Disney, le collège Louis Braille et son gymnase, le cimetière d’Esbly ; et futurs : écoles, pôles universitaires, centre des congrès, etc.)
- créer un service de transport rapide et fiable, accessible à l’ensemble de la population
Il offrira une alternative bien plus performante pour les usagers de la ligne de bus « Peps 6 » actuelle pour les trajets entre la gare d’Esbly et le RER A. Ses bus articulés offriront à tous, un haut niveau de service grâce à ce nouveau transport en commun rapide, fiable et régulier. Le projet offrira :
- Régularité et fiabilité(temps de parcours garanti) grâce à une voie de circulation réservée et à la priorité aux carrefours.
- Accessibilité pour les personnes à mobilité́ réduite.
- Fréquence de passage soutenue(environ 5 minutes en heures de pointe).