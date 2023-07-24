Bus

Nouvelle ligneEsbly > Val d'Europe

Quels sont les bénéfices attendus du projet ?

Le projet de bus EVE permettra de :

  • accompagner le développement urbain du territoire en anticipant la création d’un transport en commun capacitaire desservant ces nouveaux quartiers
  • offrir un service de transport à haut niveau de service entre le bassin de vie de Meaux et le secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée
  • assurer un maillage de qualité avec le réseau de transport structurant en permettant une liaison efficace avec les gares d’Esbly (Ligne P), de Marne-la-Vallée – Chessy (RER A et gare SCNF), et du Val d’Europe (RER A)
  • desservir les équipements majeurs du territoire et les secteurs d’emplois de Chessy et du Val d’Europe (Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée, centre commercial du Val d’Europe, le parc Disney, le collège Louis Braille et son gymnase, le cimetière d’Esbly ; et futurs : écoles, pôles universitaires, centre des congrès, etc.)
  • créer un service de transport rapide et fiable, accessible à l’ensemble de la population

Il offrira une alternative bien plus performante pour les usagers de la ligne de bus « Peps 6 » actuelle pour les trajets entre la gare d’Esbly et le RER A. Ses bus articulés offriront à tous, un haut niveau de service grâce à ce nouveau transport en commun rapide, fiable et régulier. Le projet offrira :

  • Régularité et fiabilité(temps de parcours garanti) grâce à une voie de circulation réservée et à la priorité aux carrefours.
  • Accessibilité pour les personnes à mobilité́ réduite.
  • Fréquence de passage soutenue(environ 5 minutes en heures de pointe).