Qu’est-ce que le schéma de principe ?

Le schéma de principe sert à constituer le dossier d’Enquête Publique. Il précise les objectifs du projet, définit son programme fonctionnel en termes d’insertion urbaine et environnementale, d’exploitation, de sécurité, d’intermodalité et en prenant en compte les préconisations issues de la concertation préalable. Il précise d’avantage le coût et le planning du projet en considérant les risques et aléas potentiels et effectue une première évaluation environnementale.