Qu’est-ce qu’un centre opérationnel bus (COB) ?

Il s’agit d’un atelier-garage qui a pour fonctions principales : le nettoyage intérieur et extérieur des bus, la maintenance préventive et corrective ainsi que le garage des bus en fin de service. Cet équipement ne présente aucun danger pour les riverains.

Le centre bus actuel localisé sur la commune de Bailly-Romainvilliers, faisant l’objet d’une future extension, a été retenu pour servir de centre opérationnel bus pour le projet de Bus EVE, ainsi que pour accueillir les besoins de développement futur de l’offre de transport du bassin de vie (hors projet Bus EVE).