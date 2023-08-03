Qu’est-ce qu’un DOCP ? Quels sont ses objectifs ?

Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) est le document qui présente les éléments de faisabilité et d’opportunité d’un projet de transport. Il en décrit les caractéristiques principales et les principaux impacts, sur la base des études préalables. Une fois approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités, le DOCP constitue le dossier support de la concertation préalable. Vous pouvez le consulter dans la rubrique « Documentation ».