Qui sont les acteurs du projet et quels sont leurs rôles ?

En tant que pilote du projet, Île-de-France Mobilités – Autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France – veille au respect du programme, du calendrier et des coûts. Dans le cadre du projet de bus EVE, Île-de-France Mobilités a conduit la concertation préalable.

Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage de l’opération. Elle a piloté l’ensemble des études liées à la réalisation du Schéma de Principe et du Dossier d’Enquête d’Utilité Publique et s’est appuyé sur plusieurs prestataires techniques pour en assurer sa consolidation.

Île-de-France Mobilités coordonne l’ensemble des interfaces avec les projets urbains traversés par le projet qui réalisent les aménagements en avance de phase.

La Région Île-de-France et le Département de Seine-et-Marne assurent le financement des études et de l’infrastructure. Île-de-France Mobilités finance le matériel roulant et l’exploitation.

Les collectivités et acteurs locaux sont associés aux études, tout au long du projet.