Le secteur « Sénia », actuellement en pleine mutation, est le coeur de la ligne avec à terme trois stations : Chemin des Carrières, Rue des Quinze Arpents, Pont de Rungis.

L’appel à projets d’architecture et d’urbanisme « Inventons la Métropole du Grand Paris », qui a pour ambition de valoriser des sites à fort potentiel comme la zone logistique de Sénia, va faire émerger les futurs quartiers Parcs en Scène et Sénia sur le tracé du projet. Dans ce périmètre, le programme permettra la réalisation de logements pour accueillir 5 900 nouveaux habitants, et 4 500 nouveaux actifs dans des bureaux. L’un des enjeux forts du Sénia-Orly est d’offrir une solution de mobilité à ces futurs usagers.

Correspondance à Pont de Rungis

Il est possible que dans un premier temps la gare Pont de Rungis ne soit pas desservie, car la rue des Quinze Arpents, par laquelle le bus doit passer, ne sera peut-être pas disponible avant la fin des travaux des quartiers Sénia et Parcs en Scène. Pendant cette phase, une station provisoire, Cité Jardin, serait desservie, ainsi que Cockpit – Pont de Rungis, qui permettrait la correspondance avec la gare RER C et la ligne 14.

Lorsque les ZAC seront aménageables, une seconde phase de travaux serait entreprise afin que le bus puisse emprunter la rue des Quinze Arpents, ce qui permettra de desservir ce nouveau quartier puis de se connecter au plus près du pôle d’échanges multimodal Pont de Rungis. Le 393 prolongé y sera en correspondance avec le RER C et le prolongement de la ligne de métro 14, ainsi que le réseau de bus.

Par ailleurs, une piste cyclable sera aménagée tout le long du prolongement de la rue des Quinze Arpents et se connectera à l’itinéraire de la rue Bas Marin et du pôle d’échange multimodal de Pont de Rungis, afin d’assurer les meilleures correspondances vélo/ train.

De nombreux aménagements sont prévus dans les espaces publics à proximité du pôle d’échanges multimodal Pont de Rungis, à horizon de mise en service du métro 14 :

• un parvis aménagé au centre des bâtiments voyageurs des gares RER C et Métro 14,

• une zone de partage réservée aux bus, taxis et véhicules en autopartage,

• des espaces de stationnements sécurisés pour les 2 roues motorisés, vélos.

La création d’une passerelle réservée aux modes actifs (marche, vélo, trottinette…) est en cours d’étude.