Le secteur « Thiais », point de départ du prolongement de la ligne 393 au Carrefour de la Résistance, comptera deux stations : Carrefour de la Résistance et Rue du Travy – Rue du Puits Dixme.

Le Sénia-Orly desservira le centre commercial de Thiais Village, mais aussi l’important dépôt bus RATP, qui emploie de nombreux salariés.

L’accueil du prolongement de la ligne 393 dans ce secteur va entraîner des aménagements de la voirie.

Le giratoire du carrefour de la Résistance sera supprimé et les nouveaux aménagements réalisés permettront de maintenir la fluidité de la circulation au niveau actuel.

Le site propre (voie dédiée au bus) permettra également d’offrir de l’espace pour les modes actifs (marche, vélo, trottinette…), en développement sur le territoire. Les trottoirs seront plus confortables, et la piste cyclable bidirectionnelle existante, depuis l’avenue de Versailles vers la rue du Bas Marin, sera conservée. La piste sera lisible et sécurisée, les vélos étant séparés des voies automobiles.