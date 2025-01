Paray-Vieille-Poste

Le secteur d’Orly compte 5 stations, dont les 3 dernières seront situées dans la zone aéroportuaire : Maréchal Devaux – Caroline Aigle – Coeur d’Orly – Orly 4 – et Orly 1, 2, 3 (terminus de la ligne). L’aéroport et ses alentours représentent un enjeu majeur étant donné leur attractivité, tant pour les personnes qui y travaillent que pour celles qui s’y rendent pour prendre un avion.

Après le secteur « Sénia », le trajet s’insère sur le côté Est de la chaussée sur toute l’avenue de l’Europe, empruntant notamment la voie de circulation du tramway T7 sur un tronçon d’environ 900 mètres (tronçon mutualisé). La ligne Sénia-Orly empruntera directement la plateforme du tramway, qui propose des quais dédiés aux bus dans le prolongement des quais tramway (aménagements anticipés lors des études et de la construction du tramway T7), pour les stations Caroline Aigle et Coeur d’Orly. Les vocations des deux modes, tramway et bus, dont les origines et destinations sont très différentes, sont complémentaires et répondent toutes deux aux besoins de leurs futurs usagers.

L’ambition du quartier Coeur d’Orly est de regrouper à terme plusieurs centaines d’entreprises avec près de 65 000 m² de bureaux, un centre commercial de 40 000 m² et 35 000 m² dédiés à l’hôtellerie. À horizon 2040, l’objectif est fixé à 17 000 nouveaux emplois créés, desservis par le Sénia-Orly, prolongement de la ligne 393.

Zone aéroportuaire

La zone aéroportuaire, très contraignante, ne peut pas offrir un couloir de circulation dédié au Sénia-Orly. C’est pourquoi le parcours du bus est un défi particulier sur ce secteur, notamment en termes de temps de parcours.

Le bus Sénia-Orly circulera au sein de la voirie générale dans cette zone (comme les autres bus), et de simples aménagements de quais seront réalisés.