Procédure de candidature

Ouvert à tous - particuliers, personnes morales, sociétés privées, collectivités ou associations - l'appel à projets Gares de Demain est accessible à partir du 3 juin 2025 jusqu'au 30 septembre 2025.

La nature du projet proposé n'est pas un motif d'exclusion du projet : toute proposition sera examinée tant qu'elle respecte les exigences du règlement de consultation et que le dossier de candidature est complet. Cependant, l'ambition du programme est de renforcer les services sur les territoires concernés. Ainsi, les projets attendus doivent répondre concrètement aux besoins des habitants. Un travail d'analyse territoriale a été mené par Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et SNCF Gares & Connexions afin d'identifier les secteurs les plus pertinents pour chaque gare :

Commerces de proximité : épiceries, petite restauration, boulangerie, bureau de poste, etc. - des services du quotidien utiles au plus grand nombre ;

Services culturels : expériences éducatives, récréatives, esthétiques ou spirituelles ;

Services sportifs : activités favorisant le mouvement et la lutte contre la sédentarité ;

Services éducatifs : espaces de travail ou d'accompagnement pour les scolaires et étudiants empruntant les transports en commun ;

Services de santé : consultations de santé légères ou point d'analyse médicales complémentaires à l'offre existante.

Les projets doivent s'intégrer de façon cohérente dans l'écosystème local et contribuer à faire de la gare un lieu vivant, attractif et ouvert, y compris pour les riverains qui n'utilisent pas nécessairement le train.