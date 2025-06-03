Procédure de candidature
/!\ PROLONGATION de la phase de dépôt de candidatures : Vous pouvez désormais déposer votre dossier sur la plateforme associée jusqu'au 30 septembre 2025, 12h (midi).
Appel à projets
Ouvert à tous - particuliers, personnes morales, sociétés privées, collectivités ou associations - l'appel à projets Gares de Demain est accessible à partir du 3 juin 2025 jusqu'au 30 septembre 2025.
La nature du projet proposé n'est pas un motif d'exclusion du projet : toute proposition sera examinée tant qu'elle respecte les exigences du règlement de consultation et que le dossier de candidature est complet. Cependant, l'ambition du programme est de renforcer les services sur les territoires concernés. Ainsi, les projets attendus doivent répondre concrètement aux besoins des habitants. Un travail d'analyse territoriale a été mené par Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et SNCF Gares & Connexions afin d'identifier les secteurs les plus pertinents pour chaque gare :
- Commerces de proximité : épiceries, petite restauration, boulangerie, bureau de poste, etc. - des services du quotidien utiles au plus grand nombre ;
- Services culturels : expériences éducatives, récréatives, esthétiques ou spirituelles ;
- Services sportifs : activités favorisant le mouvement et la lutte contre la sédentarité ;
- Services éducatifs : espaces de travail ou d'accompagnement pour les scolaires et étudiants empruntant les transports en commun ;
- Services de santé : consultations de santé légères ou point d'analyse médicales complémentaires à l'offre existante.
Les projets doivent s'intégrer de façon cohérente dans l'écosystème local et contribuer à faire de la gare un lieu vivant, attractif et ouvert, y compris pour les riverains qui n'utilisent pas nécessairement le train.
Gares éligibles
60 gares sont éligibles au programme Gares de Demain et pourront par conséquent être plébiscitées par les porteurs de projet dans leur dossier de candidature. Il est important de noter que seules 20 gares, et donc 20 projets, pourront être financés par Île-de-France Mobilités pour cet appel à projets.
Seine-et-Marne (77)
Changis Saint-Jean • Chartrettes • Crécy La Chapelle • Crouy sur Ourcq • Fontaine le Port • Héricy • Isles Armentières Congis • La Grande Paroisse • Livry sur Seine • Montigny-sur-Loing • Montry Condé • Mortcerf • Nangis • Ponthierry Pringy • Saint Fargeau • Verneuil l'Etang • Villiers Montbarbin • Vulaines sur Seine Saoreau
Yvelines (78)
Achères Grand Cormier • Beynes • Bougival • Breval • Coignières • Epônes Mézières • Fontenay le Fleury • Gazeran • Juziers • Limay • Louveciennes • Maurecourt • Nézel Aulnay • Tacoingnières Richebourg • Thun le Paradis • Vaux sur Seine
Essonne (91)
Ballancourt • Bièvres • Boigneville • Boutigny • Breuillet Bruyères-le-Chatel • Breuillet Village • Chamarande • Chilly Mazarin • Egly • Etrechy • Évry Val de Seine • La Ferté Alais • La Norville Saint-Germain les Arpajon • Lardy • Longjumeau • Maisse • Massy Verrières • Moulin Galant • Saint-Chéron
Val-d'Oise (95)
Belloy Saint-Martin • Eragny Neuville • Ermont Halte • L'Isle Adam Parmain • Mériel • Nointel Mours • Taverny • Us • Viarmes
Ces 60 gares listées juste au-dessus ont été sélectionnées selon trois critères bien précis :
- Ce sont des gares situées en grande couronne francilienne ;
- Ce sont des gares possédant un flux inférieur à 2 500 voyageurs par jour, et donc sans présence humaine fixe ;
- Ce sont des gares avec des bâtiments voyageurs exploitables pour une nouvelle offre de service.
Calendrier de l'appel à projets
3 juin 2025
Lancement de l'appel à projets
3 juin 2025 - 30 septembre 2025
Phase de candidature
Octobre 2025 - Décembre 2025
Étude des projets
Décembre 2025
Sélection des lauréats
2026
Début des travaux
2027
Remise des clés
Comment candidater ?
Pour déposer votre dossier dans les meilleures conditions, il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous :
- Consulter le règlement de consultation
Prenez le temps de lire attentivement le règlement disponible dans l'onglet Documents à télécharger. Il vous aidera à comprendre les attentes de l'appel à projets, les critères à respecter et les bonnes pratiques pour structurer un dossier solide, fidèle à votre projet et facilement évaluable par le jury.
- Choisissez la ou les gares dans lesquelles vous souhaitez développer votre projet
Pour vous accompagner dans ce choix, des fiches sont mises à votre disposition dans l'onglet Documents à télécharger. Elles détaillent, pour chaque gare éligible : sa localisation, le nombre de voyageurs par jour, la surface disponible, des plans, une description de l'activité recommandée en lien avec les besoins du territoire, et d'autres informations clés pour vous aidez à évaluer la pertinence de votre projet.
- Téléchargez le dossier de candidature
Ce dossier, disponible dans l'onglet Documents à télécharger, devra être complété dans son intégralité pour être considéré comme recevable par le jury.
- Déposez votre dossier sur la plateforme
Une fois votre dossier finalisé, vous devez le déposer directement sur la plateforme prévue à cet effet.
Attention : La clôture des candidatures est fixée le 15 septembre 2025.
Une question ?
Consultez la Foire aux questions pour obtenir des réponses pratiques à vos interrogations.