Pôle - Gare

Appel à projetsGares de demain

Lauréats

Lauréats de l'appel à projets

Les lauréats de l'appel à projets Gares de Demain ont été officiellement annoncés lors des Assises des Transports dans la Ruralité le 5 décembre 2025 et sont les suivants :

  • Bougival (Ligne L) – Station Cœur – Tiers-lieu​
  • Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café​
  • Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café​
  • L'Isle Adam Parmain (Ligne H) – La Gare Fermière – Primeur en circuit court​
  • Livry sur Seine (Ligne R) – La Lyre Gourmande – Pâtisserie​
  • Massy Verrières (RER B et C) – Pause Couture – Café / Service à la personne​
  • Lardy (RER C) – La MEUP – Café coopératif avec actions culturelles et environnementales​
  • Vaux sur Seine (Ligne J) – Chez Julie – Café Jeux​
  • Villiers Montbarbin (T14) – Le Moulin Jaune – Espace culturel​