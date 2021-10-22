Les lauréats de l'appel à projets Gares de Demain ont été officiellement annoncés lors des Assises des Transports dans la Ruralité le 5 décembre 2025 et sont les suivants :

Bougival (Ligne L) – Station Cœur – Tiers-lieu​

Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café​

Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café​

L'Isle Adam Parmain (Ligne H) – La Gare Fermière – Primeur en circuit court​

Livry sur Seine (Ligne R) – La Lyre Gourmande – Pâtisserie​

Massy Verrières (RER B et C) – Pause Couture – Café / Service à la personne​

Lardy (RER C) – La MEUP – Café coopératif avec actions culturelles et environnementales​

Vaux sur Seine (Ligne J) – Chez Julie – Café Jeux​

Villiers Montbarbin (T14) – Le Moulin Jaune – Espace culturel​