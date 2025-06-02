Les gares bénéficient-elles d'un accès PMR ?

L’accès au rez-de-chaussée sera à adapter pour faciliter l’accès à tous et toutes (selon la topographie des lieux et la faisabilité technique).

En revanche, les gares ayant un étage ne sont pas équipées d’ascenseur, les étages ne sont donc pas aux normes PMR. Si un espace recevant du public est à aménager à l’étage, il conviendra de prévoir le même service en rez-de-chaussée pour qu’il soit accessible à tous les usagers.