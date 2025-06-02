Comment les projets sont-ils sélectionnés ?

Tous les critères de sélection associés à cet appel à projets sont définis dans le règlement de consultation. Pour optimiser vos chances d'obtenir les locaux de la gare de votre choix, vous devez répondre, dans votre dossier de candidature, aux critères suivants :

Apports au territoire et engagement pour l’environnement ;

Offre d’animation et de présence en gare ;

Capacité à intéresser les voyageurs du réseau de transports collectifs franciliens ;

Réalisme du Projet en phase de conception et d’exploitation ;

Solidité du modèle économique du Projet sur le long terme ;

Engagement du candidat.