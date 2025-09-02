Quelles sont les différentes étapes à ne pas rater ?

Vous devez transmettre votre dossier de candidature dans la période du 3 juin au 30 septembre 2025. Ensuite, votre projet sera étudié par un jury qui pourra, le cas échéant, vous convoquer à un entretien pour vous poser davantage de questions. Puis c'est mi-décembre 2025 que vous saurez si votre projet a été retenu et sur quelle gare.

Une fois ces phase de consultation et d'instruction passées, les travaux pourront se dérouler sur l'année 2026, et vous pourrez obtenir les clés de votre local à partir de 2027 pour signature de votre convention d'occupation temporaire et réalisation (à votre charge) de votre aménagement intérieur.