Pourquoi dois-je attendre 2027 pour qu'on me remette les clés de mon local ?

Vous récupérerez les clés de votre local, si vous êtes lauréat de cet appel à projets, à partir de 2027. En effet, plusieurs étapes réglementaires et techniques sont nécessaires avant de vous remettre le local prêt à être aménager.

Étant des bâtiments inoccupés depuis quelques temps, les locaux nécessite un déplombage et désamiantage avant de procéder aux travaux de gros œuvre (isolation, mise aux normes PMR, etc.) et aux raccordements en eau et électricité. De plus, il faut également compter les délais de demande d'autorisation (permis de construire, autorisation ABF, etc.).