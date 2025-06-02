Quels sont les critères de sélection des gares de l'appel à projets ?

Les 60 gares de l'appel à projets dont la liste est à la fois disponibles dans l'onglet Procédure de candidature et dans l'onglet Documents à télécharger ont été sélectionnées selon trois critères bien précis :

Ce sont des gares situées en grande couronne francilienne ;

Ce sont des gares possédant un flux inférieur à 2 500 voyageurs par jour, et donc sans présence humaine fixe ;

Ce sont des gares avec des bâtiments voyageurs exploitables pour une nouvelle offre de service.