Etat des lieux de l’existant sur le territoire d’études : l’inventaire des arbres

Dans le cadre de la reprise d’études du projet de prolongement de la ligne 1 du Métro à Val de Fontenay, qui tient compte des enseignements de la précédente enquête publique, Île-de-France Mobilités a missionné un bureau d'étude spécialisé pour réaliser un inventaire arboré sur l’ensemble du secteur d’études du projet. Cet inventaire quantitatif et qualitatif sur le terrain vise à établir un état des lieux du patrimoine arboré du secteur d’étude et ne présage pas des impacts du projet à ce stade. Il a pour objet :

o D’inventorier pied à pied les arbres, leurs espèces, leur âge, leur état, leur intérêt écologique et leur rôle dans le boisement

o De caractériser le patrimoine arboré sur le secteur d’étude

Une fois réalisé, cet état des lieux permettra de mesurer, de qualifier et de comparer les impacts des différentes variantes du projet étudiées sur le patrimoine arboré. Les résultats de l’inventaire, ainsi que la méthodologie employée pourront être partagés avec tous les publics lors de la concertation préalable prévue à l’automne.



Un inventaire sans incidence

Cet inventaire non-invasif est réalisé visuellement avec un marquage discret et biosourcé en pied d’arbre et n’a aucune incidence sur l’environnement. Chaque arbre relevé est géoréférencé avec l’aide d’une tablette.

Démarré à l’automne dernier il se poursuivra au cours du printemps, sur l’ensemble du territoire d’étude du projet.

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