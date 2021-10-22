La concertation
À la suite des études de Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), une concertation sur le projet de prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay a été organisée, conformément au Code de l’Environnement.
Le 4 juin 2014, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a recommandé l’organisation d’une concertation avec le public, sous l’égide d’une personnalité indépendante qui en serait le garant. Le 2 juillet 2014, elle a nommé Madame Claude Brévan garante de la concertation.
La concertation s’est déroulée du 10 novembre 2014 au 10 janvier 2015. Elle avait pour objectifs :
- D’informer sur le projet les habitants, les élus et les acteurs économiques et associatifs des communes traversées
- D’échanger avec ces derniers afin d’écouter leur avis et d’enrichir le projet en fonction de leurs propositions
Dans le cadre de la concertation préalable, trois variantes de tracé ont été soumises à l’avis du public. Cette concertation a suscité une participation importante et riche des habitants, des usagers et des acteurs de tous les territoires.
Le bilan
Le 8 juillet 2015, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités (alors Syndicat des Transports d’Île-de-France – STIF) a adopté le bilan de la concertation du prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay, restituant l’ensemble des avis exprimés à travers le site internet, les cartes T et les rencontres publiques. Le bilan prend en compte les enseignements de la concertation et prend acte du rapport établi par la garante de la concertation.
Bilan de la concertation
Février 2015
Synthèse du bilan de la concertation
Février 2015
Rapport de la garante
Le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a alors décidé de poursuivre les études sur la base de :
- Deux variantes de la station Les Rigollots, et de proposer à l’issue du schéma de principe, la variante retenue
- Une station terminus à l’est du pôle-gare de Val de Fontenay, facteur de bonne performance de la ligne 1 prolongée et garantissant une bonne qualité de correspondance
- Un approfondissement du tracé 1 passant par la station intermédiaire Grands Pêchers et du tracé alternatif desservant le carrefour de Verdun et permettant un terminus à Val de Fontenay Est, puis de proposer dans le cadre du schéma de principe la variante retenue.
De la concertation à l’enquête publique
Entre la concertation de 2014 et l’enquête publique de 2022, le dialogue avec le territoire s’est poursuivi au fur et à mesure de l’avancée des études.
Lors de la commission de suivi du 19 octobre 2016 réunissant les partenaires et les élus concernés par le prolongement, Île-de-France Mobilités a présenté les conclusions des études sur les variantes de station intermédiaire menées avec la RATP. Le choix du tracé passant par la station Grands Pêchers a été retenu par l’ensemble des partenaires pour la suite des études de schéma de principe.
Ces études visaient à approfondir la solution retenue parmi les différentes variantes. Parallèlement, les collectivités locales concernées par le tracé ont été associées dans le cadre d’échanges réguliers.
L’ensemble de ces échanges menés parallèlement à la conduite des études ont conduit Île-de-France Mobilités et la RATP à optimiser le projet présenté en concertation, au travers de plusieurs évolutions, ne modifiant pas les principales caractéristiques du projet.