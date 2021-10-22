À la suite des études de Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), une concertation sur le projet de prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay a été organisée, conformément au Code de l’Environnement.

Le 4 juin 2014, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a recommandé l’organisation d’une concertation avec le public, sous l’égide d’une personnalité indépendante qui en serait le garant. Le 2 juillet 2014, elle a nommé Madame Claude Brévan garante de la concertation.

La concertation s’est déroulée du 10 novembre 2014 au 10 janvier 2015. Elle avait pour objectifs :

D’informer sur le projet les habitants, les élus et les acteurs économiques et associatifs des communes traversées

D’échanger avec ces derniers afin d’écouter leur avis et d’enrichir le projet en fonction de leurs propositions

Dans le cadre de la concertation préalable, trois variantes de tracé ont été soumises à l’avis du public. Cette concertation a suscité une participation importante et riche des habitants, des usagers et des acteurs de tous les territoires.