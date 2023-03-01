Les étapes précédentes de la concertation
Du 7 novembre 2016 au 2 janvier 2017, le projet de prolongement du Tram 1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison a fait l’objet d’une concertation préalable.
Qu’est-ce qu’une concertation ?
La concertation est un temps d’information et d’échanges avec le public sur l’opportunité et les caractéristiques du projet. Île-de-France Mobilités et les partenaires du projet ont organisé une concertation avec les habitants, les usagers des transports en commun, les élus, les acteurs associatifs et économiques du territoire pour :
- Recueillir leurs avis sur les grands principes et les objectifs du projet
- Répondre à leurs interrogations
- Enrichir le projet en intégrant au mieux leurs besoins et leurs attentes pour élaborer des solutions partagées
La garante de la concertation
Compte tenu des caractéristiques du projet, Île-de-France Mobilités a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP). Celle-ci a recommandé d’organiser une concertation sous l’égide d’une garante, Mme Claude Brévan.
Et après ?
La concertation avec le public s’est conclue par la rédaction d’un bilan de la concertation qui rend compte des échanges et des avis exprimés durant cette phase. La garante a également rédigé un rapport sur la concertation. La démarche de dialogue initiée avec les acteurs du territoire et le public se poursuivra au cœur des prochaines étapes du projet.
Retrouvez le bilan de la concertation préalable ici !
La concertation continue
Cette étape de concertation continue intervient au moment où le projet a fait l’objet d’études plus détaillées tenant compte des enseignements de la concertation préalable. La concertation doit permettre de poursuivre le dialogue avec le public sur ces évolutions du projet.
Tout au long des études menées, les porteurs du projet travaillent en lien étroit avec les villes afin de concevoir un projet qui répond au mieux aux enjeux de chaque territoire.
Les objectifs de la concertation continue :
• Présenter les évolutions du projet depuis la concertation préalable
• Dialoguer sur les enjeux du projet et les principes d’aménagement envisagés pour le dossier d’enquête publique
• Recueillir les impressions des participants en vue de préparer les étapes ultérieures
• Sensibiliser les habitants à la phase de l’enquête publique
Les modalités de la concertation continue :
Des rencontres sous forme de réunion publique, d’ateliers de concertation et de visite de terrain sont organisées pour permettre aux habitants et au public de participer à l’élaboration du projet.