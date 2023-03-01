Les étapes précédentes de la concertation

Du 7 novembre 2016 au 2 janvier 2017, le projet de prolongement du Tram 1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison a fait l’objet d’une concertation préalable.

Qu’est-ce qu’une concertation ?

La concertation est un temps d’information et d’échanges avec le public sur l’opportunité et les caractéristiques du projet. Île-de-France Mobilités et les partenaires du projet ont organisé une concertation avec les habitants, les usagers des transports en commun, les élus, les acteurs associatifs et économiques du territoire pour :

Recueillir leurs avis sur les grands principes et les objectifs du projet

Répondre à leurs interrogations

Enrichir le projet en intégrant au mieux leurs besoins et leurs attentes pour élaborer des solutions partagées

La garante de la concertation

Compte tenu des caractéristiques du projet, Île-de-France Mobilités a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP). Celle-ci a recommandé d’organiser une concertation sous l’égide d’une garante, Mme Claude Brévan.

Et après ?

La concertation avec le public s’est conclue par la rédaction d’un bilan de la concertation qui rend compte des échanges et des avis exprimés durant cette phase. La garante a également rédigé un rapport sur la concertation. La démarche de dialogue initiée avec les acteurs du territoire et le public se poursuivra au cœur des prochaines étapes du projet.