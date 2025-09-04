En quoi consiste le projet de prolongement de Tram 1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison ?

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la ligne de tramway T1 aujourd’hui en service (entre Noisy-le-Sec et Asnières-Gennevilliers – Les Courtilles) et du projet T1 Ouest Asnières – Colombes.

Il prévoit de prolonger le Tram 1 depuis Colombes (station Victor Basch du Tram 2), jusqu’à Nanterre et Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, soit 15 stations supplémentaires sur un parcours de 7,5 km.

Ce prolongement sera en correspondance avec le RER A et la ligne L à la gare de Nanterre-Université et avec la future ligne 15 du métro à la gare Nanterre-La Boule. Le tramway permettra un accès direct au quartier du Petit Nanterre, à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, à la place de la Boule à Nanterre et aux centres-villes de Nanterre et Rueil-Malmaison.