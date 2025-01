Parc du Château : une station pas comme les autres

6 mètres, c’est la hauteur à laquelle culminera la future station aérienne Parc du Château, à Morsang-sur-Orge. Véritable prouesse technique, il s’agira de la seule station aérienne du tracé, qui sera en partie positionnée sur le pont au-dessus de la RD77.

En provenance d’Épinay-sur-Orge, le tram T12 longera le Parc du Séminaire et accèdera au pont de la RD77 et à la station grâce à des rampes, en cours de construction depuis 2018.

La future station Parc du Château sera un atout majeur pour la ville, qui est aujourd’hui seulement desservie par les bus de ville ou le RER C à Savigny-sur-Orge. La station de tram T12 participera donc à la dynamisation du territoire et facilitera considérablement les déplacements des riverains comme des élèves des établissements Charles-Péguy et Monge par exemple.

Et les travaux dans tout ça ?

Le pont de la RD77 est en cours de construction depuis le 24 août et jusqu’à fin octobre. Coulé sur place, il sera constitué de 26 poutrelles métalliques de près de 4 tonnes chacune.

Une fois sa construction achevée, il sera raccordé aux rampes puis son équipement pourra débuter avec la pose des voies du tram T12 notamment.

Les travaux préparatoires à la construction de la station aérienne sont quant à eux en cours depuis plusieurs mois. Dans quelques semaines, le bétonnage de sa structure sera réalisé et laissera place à plusieurs mois de travaux d’infrastructure.