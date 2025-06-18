Retour sur l’événement de lancement des travaux du prolongement du tram T13
Publié le
Lundi 16 juin, les maitres d’ouvrage, acteurs publics et financeurs du prolongement du tram T13 ont officiellement donné le coup d’envoi des travaux d’aménagement du prolongement du tram T13 en compagnie des habitants de Poissy et ses alentours.
L’après-midi, les enseignantes et les élèves de l’école maternelle Charles Péguy ont accueilli les équipes projet dans leur théâtre de verdure pour un présentation ludique.
Cette première rencontre invitait les enfants à découvrir les tenues et équipements de chantier, les engins utilisés, les travaux réalisés à proximité de l’école et jouer à reconnaitre les différents modes de transports.
En début de soirée, les financeurs et partenaires du projet ont pris la parole lors d'un temps institutionnel, afin de revenir sur les chantiers en cours et à venir ainsi que sur les bénéfices apportés par le prolongement du tram T13 pour le département des Yvelines.
Romain, votre agent de proximité, accompagné de membres de l’équipe projet, a tenu un stand tout l’après-midi pour présenter le futur Tram T13, les aménagements programmés et répondre à toutes les questions.
Pendant toute la durée de l'évènement, de nombreuses activités étaient présentes pour les plus petits : jeux géants, cocotte sur le thème de la mobilité ou encore coloriage géant sur le futur tram.
Pour clôturer les festivités, la Music Band de Poissy est venue animer l'espace au son de ses instruments à vent.