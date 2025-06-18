Retour sur l’événement de lancement des travaux du prolongement du tram T13

L’après-midi, les enseignantes et les élèves de l’école maternelle Charles Péguy ont accueilli les équipes projet dans leur théâtre de verdure pour un présentation ludique.

Cette première rencontre invitait les enfants à découvrir les tenues et équipements de chantier, les engins utilisés, les travaux réalisés à proximité de l’école et jouer à reconnaitre les différents modes de transports.