Point sur les travaux en cours à Poissy

2025 marque une nouvelle étape dans l’avancée des travaux du prolongement du T13.

Au-delà de la poursuite des travaux concessionnaires, ce premier trimestre donne aussi le coup d’envoi de plusieurs chantiers préparatoires au sein de Poissy. Plusieurs quartiers sont concernés par ces travaux : le quartier de La Bruyère et le centre-ville d’une part et d’autre part le quartier Saint-Exupéry.

Du côté de la rue de La Bruyère, de l’avenue de Versailles et du boulevard Gambetta, des modifications de la circulation automobile sont mises en place au fil des chantiers. Depuis fin 2024, seuls les riverains peuvent emprunter la portion de la rue de La Bruyère située entre l’avenue de Versailles et l’avenue Fernand Lefebvre. Le haut du boulevard Gambetta passe en sens unique montant jusqu’au printemps, en raison des travaux sur les réseaux d’assainissement de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.

Dans le quartier de Saint-Exupéry, la rue Saint-Sébastien est fermée à la circulation automobile jusqu’à la fin des travaux sur les réseaux d’assainissement cet été. Depuis la rue Adrienne Bolland, les véhicules doivent emprunter la rue Saint-Exupéry.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.