Boisement Participatif sur l'île de Devant avec les enfants de l'école Charles Péguy de Poissy

Ce jeudi 4 décembre, l’île de Devant a accueilli une classe de grande section de l'école Charles Péguy de Poissy pour une action de reboisement participatif.

Lors de cette sortie, les enfants ont planté 90 arbustes : prunellier, aubépine, noisetier, viorne, troène, cornouiller, fusain d’Europe, rosier des chiens, sorbier des oiseleurs et sureau noir !

Guidés par les équipes d’Île-de-France Mobilités et un jardinier paysagiste, ils ont ainsi contribué à leur échelle à dessiner la zone de compensation environnementale du projet.