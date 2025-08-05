Découvrez le carnet de plans du prolongement du Tram T13 !
Publié le
Vous souhaitez mieux comprendre le tracé du futur prolongement du Tram T13 et ce qu’il changera pour vos déplacements au quotidien ?
Le carnet de plans est là pour vous aider !
Grâce à ce document, vous visualiserez concrètement comment le nouveau tronçon viendra se connecter à la ligne existante entre Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye, notamment au niveau de la fourche créée à Lisière-Pereire.
Vous y trouverez toutes les informations clés pour vous projeter dans l’avenir de votre ligne :
- le détail des nouvelles stations : emplacement, accessibilité, design et connexions avec les autres modes de transport ;
- l’intégration du tramway dans votre environnement : tracé précis, insertion urbaine et paysagère ;
- les nouvelles mobilités autour de la ligne : pistes cyclables, stationnements auto et équipements vélo (arceaux, abris) ;
- les infrastructures techniques : localisation des bâtiments techniques, murs de soutènement, barrières de sécurité et murs anti-bruit ;
- les aménagements paysagers : plantations d’arbres, végétalisation et cadre de vie ;
- des perspectives en image pour mieux visualiser les futurs aménagements ;
- le détail des compensations environnementales menées dans les environs :
- le planning des opérations ;
- les différents acteurs qui construisent et financent le projet.
Un outil clair et complet pour mieux comprendre, anticiper… et s’approprier ce projet de mobilité !
Consultez le carnet de plans