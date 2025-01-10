Forêt de Saint-Germain-en-Laye – Achères : début des opérations

Ce premier trimestre 2025 marque le début des travaux préparatoires pour permettre la construction du prolongement du Tram T13 sur l'ancienne grande ceinture, au niveau de l'ouvrage du "Saut de Mouton" qui enjambe les voies du RER en forêt, à proximité du quartier Chêne Feuillu d’Achères.

Plusieurs opérations telles que l’installation d’une base vie, l’aménagement des accès chantier, des défrichements et des débroussaillages vont ainsi démarrer.

Ces derniers pourraient entrainer des ralentissements dans votre secteur ainsi que quelques modifications de la circulation. Les interventions auront lieu en semaine dans la journée, mais aussi ponctuellement de nuit (afin de ne pas perturber le trafic ferroviaire à proximité) et certains week-ends à partir du mois d'avril. Nous publierons prochainement un calendrier complet de ces interventions.

Pour plus d’informations, consultez l’info travaux complet ci-dessous.