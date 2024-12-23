Romain, votre agent de proximité, est arrivé !

Dans le cadre du prolongement du Tram T13, votre nouveau référent de proximité, Romain, est désormais à votre écoute pour faciliter la communication entre riverains, entreprises, commerçants, collectivités locales et maîtres d’ouvrage du projet.

Sa mission : vous informer au quotidien de l'avancement des travaux, des impacts potentiels et des caractéristiques du projet. Romain est également là pour recueillir vos questions, préoccupations ou suggestions et les transmettre directement aux maîtres d’ouvrage en vue d'y apporter une réponse.

Vous pouvez le contacter directement au 06 02 04 86 68. Ses permanences seront régulièrement annoncées sur le site internet du projet, ainsi que sur la page Facebook et sur la chaîne WhatsApp dédiées.

Romain sera également présent sur le terrain, disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h pour répondre à vos questions et vous accompagner tout au long du projet.

N’hésitez pas à prendre contact avec lui !