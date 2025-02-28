Début du réaménagement du pont "Saut-de-Mouton" dans le secteur Chêne Feuillu d’Achères

Les travaux de réaménagement du pont de l’ancienne grande ceinture ferroviaire, également appelé "Saut-de-Mouton", ont démarré. Il se situe en forêt de Saint-Germain-en-Laye, aux abords du quartier Chêne Feuillu d’Achères. Cet ouvrage stratégique est réaménagé pour permettre au Tram T13 d’enjamber le réseau ferré national, améliorant ainsi la fluidité du réseau de transport.

Un chantier en plusieurs étapes

Le calendrier des travaux s’organise comme suit :

Février - mai 2025 : Réalisation des nouvelles fondations.

Mai 2025 : Retrait des anciens ouvrages.

Mai - août 2025 : Montage et pose du nouvel ouvrage.

Septembre 2025 : Travaux de finition.

Des interventions nocturnes et en week-end

Afin de limiter l’impact sur la circulation ferroviaire des lignes circulant sous ce pont, certains travaux devront être réalisés de nuit et le week-end :

Travaux de nuit : de février à fin avril 2025, entre 23h et 5h.

Travaux certains week-end : en journée et de nuit (de 23h à 5h) pour certains week-ends de mai à juillet 2025. Pour connaître précisément les week-ends concernés, nous vous invitons à prendre connaissance de l’information travaux ci-dessous.

Nous mettons tout en œuvre pour minimiser les nuisances et assurer le bon déroulement de ce chantier essentiel pour l’avenir du Tram T13. Merci de votre compréhension.

Pour en savoir plus sur ces opérations, vous pouvez consulter l’information travaux.