Démolition du pilier de l'ancien pont à l'entrée de Poissy

Après la démolition du pont, les équipes réaménagent l'espace libéré en vue du démarrage des

travaux d'aménagement du tramway, début 2026. Le dernier pilier de l'ancien pont, situé du côté gauche de l'avenue de Versailles en descendant vers le centre-ville, sera retiré du 1er au 15 septembre, puis les travaux de terrassement se poursuivront dans cette zone jusqu'au début du mois d'octobre.

Attention

Les voies de circulation de l'avenue sont réaménagées et le trottoir côté ouest est neutralisé jusqu'à la fin des travaux. Lors de la démolition du pilier, des nuisances sonores et vibratoires pourront survenir ponctuellement, uniquement en journée.