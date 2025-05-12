Dépose du pont surplombant l’avenue Lefebvre à Poissy
Publié le
Il s’agit de la première grande opération des travaux d’aménagement du prolongement du tram T13 !
L’ancienne Grande Ceinture ferroviaire n’étant plus utilisée dans Poissy, les ponts-rails qui la soutenaient vont être retirés.
Le premier pont à être déposé du 29 mai au 1er juin est situé au-dessus de l’avenue Fernand Lefebvre.
Ce retrait à pour objectif :
* D’ouvrir la perspective sur l’avenue Fernand Lefebvre
* D’aménager un petit parking destiné à la maintenance du tram en forêt
* D’économiser l’entretien d’un ouvrage devenu obsolète
Il s’agit d’une solution à la fois plus économique et plus harmonieuse pour l’environnement urbain.
Le chantier se déroulera en trois étapes :
Étape 1 – Préparation du chantier
Du 12 au 29 mai 2025
Un alternat de circulation sera mis en place au niveau du pont, régulé par des feux de chantier et la présence d’un agent de circulation.
Étape 2 – Retrait du pont
Du 29 mai au 1er juin 2025 (week-end de l’Ascension)
L’avenue Fernand Lefebvre sera fermée à la circulation uniquement au niveau du pont durant toute cette opération. Merci de respecter les consignes de sécurité affichées dans la zone.
- Jeudi 29 mai, à partir de 10h, le pont sera retiré
- Vendredi 30 et samedi 31 mai, les piliers du pont seront enlevés
- Dimanche 1er juin, les travaux de finition auront lieu
Ces travaux auront des impacts sonores aux horaires suivants :
- Jeudi 29 mai : de 5h à 22h
- Vendredi 30 et samedi 31 mai : de 6h à 22h
- Dimanche 1er juin : de 9h à 18h
Nous faisons notre possible pour réduire au mieux ces nuisances et nous excusons pour la gêne occasionnée
Étape 3 – Travaux de finition
Du 2 au 14 juin 2025
L’alternat de circulation pourrait être rétabli selon l’avancement des travaux. Si les opérations se terminent plus tôt, l’alternat sera levé en conséquence. La circulation continuera d’être régulée par feux et par un agent si nécessaire.
Tout est mis en œuvre pour limiter les nuisances et garantir le bon déroulement de ce chantier essentiel à l’arrivée du tram T13 à Poissy.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’info travaux ici.
