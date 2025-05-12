Dépose du pont surplombant l’avenue Lefebvre à Poissy

Il s’agit de la première grande opération des travaux d’aménagement du prolongement du tram T13 !

L’ancienne Grande Ceinture ferroviaire n’étant plus utilisée dans Poissy, les ponts-rails qui la soutenaient vont être retirés.

Le premier pont à être déposé du 29 mai au 1er juin est situé au-dessus de l’avenue Fernand Lefebvre.

Ce retrait à pour objectif :

* D’ouvrir la perspective sur l’avenue Fernand Lefebvre

* D’aménager un petit parking destiné à la maintenance du tram en forêt

* D’économiser l’entretien d’un ouvrage devenu obsolète

Il s’agit d’une solution à la fois plus économique et plus harmonieuse pour l’environnement urbain.