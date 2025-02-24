Déviation des lignes de bus dans le quartier La Bruyère

Dans le cadre des travaux préparatoires du prolongement du Tram T13, une partie de la rue de La Bruyère est fermée à la circulation. La ligne de bus 5 est donc déviée et un itinéraire alternatif est mis en place pour rejoindre la gare de Poissy. Lors de la réunion publique tenue dans le quartier, nous avons entendu le problème de l’information aux usagers habitant le quartier. Vous trouverez ci-dessous les éléments vous permettant de vous reporter sur les lignes de bus du secteur.

Nouvel itinéraire de la ligne 5

Pour contourner la rue de La Bruyère et le boulevard Gambetta, où ont lieu les travaux, la ligne 5 a été réorganisée pour assurer un trajet plus fluide vers la gare de Poissy RER, qui devient son terminus.

Un nouvel arrêt Boulevard Rose est mis en place pour desservir le quartier La Bruyère. Il se situe à seulement 130 mètres de l’ancien arrêt La Bruyère, accessible via le tunnel piéton. Tous les arrêts de l’avenue du Maréchal Foch et du quartier de La Forêt sont maintenus, sauf l’arrêt Rue de la Marne, qui n’est plus desservi.

Correspondances possibles

La ligne 5 permet une correspondance avec la ligne 1 (Carrières-sous-Poissy ↔ Saint-Germain-en-Laye) et l’ensemble des lignes qui desservent la gare. L’arrêt Foch Justice de la ligne 5 est situé à 600 mètres de l’arrêt Fernand Lefebvre de la ligne 1.

Renforcement de la ligne 1

Pour améliorer la desserte du quartier pendant les travaux, la ligne 1 a été renforcée en heures de pointe, avec un bus toutes les 4 à 8 minutes.