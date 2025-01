Prolongement du T13, une nouvelle étape franchie !

Le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités vient d’approuver l’Avant-projet (AVP) modificatif du prolongement du T13 de Saint-Germain à Achères. Après la déclaration d’utilité publique en 2018 et l’AVP de 2021, ce vote marque une étape importante vers la concrétisation du projet.

Rappelons que l’étape d’avant-projet (AVP) a pour objectif de dimensionner le projet dans ses grandes lignes afin d’arrêter un programme définitif et un coût prévisionnel global. L’AVP Modificatif, quant à lui, alimenté par les études de Projet (études détaillées), vise à approuver un programme et un coût optimisés.

Un programme optimisé

Les études de projet s’appuient sur un programme optimisé, intégrant des pistes d’économie, comme l’allongement de la voie unique dans la forêt de Saint-Germain, l’insertion du terminus d’Achères RER à l’ouest des voies ferrées, ou le déclassement de 4,3 km de l’ancienne Grande Ceinture ferroviaire. Cette fermeture administrative permet de réduire considérablement la hauteur et la longueur des murs de soutènement au niveau de l’insertion du tramway dans Poissy et de démolir deux ponts portant l’ancienne grande ceinture, améliorant ainsi l’entrée de ville de Poissy et l’insertion paysagère et urbaine du T13 dans l’avenue de Versailles. L’ensemble des optimisations intégrées aux études de Projet et donc à l’AVP Modificatif représente une économie de 61 M€ par rapport à l’AVP de 2021.