Forages en cours sur le talus de l’ancienne voie ferrée à Poissy

De mai à septembre 2025, des travaux de forage sont menés par SNCF Réseau sur le talus ferroviaire situé entre l’avenue Fernand Lefebvre, la rue des Capucines, l’impasse Hervieux et le début de la forêt de Saint-Germain-en-Laye.

Ces opérations, visent à créer plusieurs puits de forage nécessaires au comblement des carrières souterraines situées sous la future voie du tramway. Cette étape est essentielle pour garantir la stabilité des sols.

Ces travaux peuvent occasionner des nuisances sonores en journée. Tout est mis en œuvre pour respecter les horaires d’entrée et de sortie de l’école à proximité, afin de ne pas perturber son fonctionnement.

Les puits creusés pouvant atteindre jusqu’à 15 mètres de profondeur, l’accès au chantier est strictement interdit pour votre sécurité et celle de vos enfants. Merci de bien vouloir respecter la signalisation mise en place autour de la zone.

Pour en savoir plus, consultez l’info travaux ici.