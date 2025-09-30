Info Travaux Avenue de Versailles - Octobre 2025

Les travaux préparatoires du prolongement du tram T13 s’accélèrent ! Dans le cadre du réaménagement de l’Avenue de Versailles de nouveaux travaux seront réalisés sur l’avenue entre octobre 2025 et février 2026.

Ces interventions comprendront :

La démolition du pilier Est de l’ancien pont rail .

. Le déplacement du mur de soutènement situé devant la résidence Yvelines / Essonnes.

situé devant la résidence Yvelines / Essonnes. La démolition et la reconstruction de l’escalier permettant l’accès au parking de la Grande Ceinture.

Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi, de 7h à 19h, dans le respect des normes de sécurité et de réduction des nuisances.