Info Travaux Avenue de Versailles - Octobre 2025
Publié le
La démolition du pilier Est et le déplacement d’un mur de soutènement
Les travaux préparatoires du prolongement du tram T13 s’accélèrent ! Dans le cadre du réaménagement de l’Avenue de Versailles de nouveaux travaux seront réalisés sur l’avenue entre octobre 2025 et février 2026.
Ces interventions comprendront :
- La démolition du pilier Est de l’ancien pont rail.
- Le déplacement du mur de soutènement situé devant la résidence Yvelines / Essonnes.
- La démolition et la reconstruction de l’escalier permettant l’accès au parking de la Grande Ceinture.
Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi, de 7h à 19h, dans le respect des normes de sécurité et de réduction des nuisances.
La construction du mur de soutènement
Toujours dans le cadre de l'aménagement de l'avenue de Versailles, le mur le long de la résidence Yvelines-Essonne (au niveau de l'ancien pont rail) sera démoli.
- L'intervention comprendra la demolition du mur existant et réalisation d’un mur de soutènement définitif afin de permettre l’élargissement de l’avenue de Versailles.
- Les travaux auront lieu entre octobre 2025 et février 2026 du lundi au vendredi, entre 7h et 19h.
Afin de limiter l’impact sur la vie quotidienne :
- Un accès piéton sécurisé sera maintenu côté Ouest de l’avenue de Versailles.
- L’accès à la crèche Babybulle et au sous-sol de la résidence Yvelines–Essonnes sera préservé.
- La circulation en double sens des véhicules sur l’avenue sera conservée pendant toute la durée du chantier.