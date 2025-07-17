Retrait du pont ferroviaire avenue de Versailles

Du samedi 2 août 6h30 au mercredi 6 août 18h30, une portion de l'avenue de Versailles, au niveau du carrefour avec la rue de la Bruyère sera fermée en raison des travaux de retrait du pont-rail surplombant l'avenue.

En effet, lors d’une opération coup de poing, le pont sera démonté bloc par bloc.

Les principaux impacts :

Le secteur sera fermé à la circulation des piétons, cyclistes et automobilistes.

La déviation via l’avenue Fernand Lefebvre sera obligatoire pour les automobilistes.

Les piétons devront eux circuler par le tunnel situé entre la rue de La Bruyère et le boulevard Rose ou par l'avenue Fernand Lefebvre.

Certains arrêts de bus ne seront pas desservis.

Ces opérations sont susceptibles de provoquer des nuisances, notamment sonores, ainsi que des vibrations. Nous mettons tout en œuvre pour en limiter l’impact sur votre quartier et vous remercions de votre compréhension.

Pour en savoir plus, consultez l’info travaux ci-dessous :